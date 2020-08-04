«Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Далянь Ифан».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.92.

«Номинально хозяевами поля считаются подопечные Космина Олэрою, хотя по факту именно «синие ястребы» будут играть на родном стадионе. Именно в этом заключается их основное преимущество, в остальном соперник выглядит мощнее.



Прежде всего разница заключается в уровне исполнителей. Достаточно посмотреть на имена легионеров: за «Цзянсу» выступают экс-защитник «Интера» и «Атлетико» Жоао Миранда, бывший полузащитник «Шахтёра» Алекс Тейшейра, игравший за сборную Италии Эдер, а также хорват Иван Сантини (достаточно поиграл в Бельгии) и ганец Мубарак Вакасо (экс-полузащитник «Рубина» и «Алавеса», основной игрок национальной команды).



«Далянь Ифан» — крепкий середняк чемпионата Китая. В минувшем сезоне оказался девятым, отстав от ближайшего соперника на 15 очков. Главная звезда команды — главный тренер Рафаэль Бенитес. Состав оставляет желать лучшего. Есть два известных легионера (Марек Гамшик и Хосе Саломон Рондон), а вот за ними пустота.



В двух турах добыто лишь одно очко. Поражение от «Шаньдун Лунэн» со счётом 2:3 и ничья с «Хэнан Цзянье» (1:1). Оба раза «синие ястребы» открывали счёт, но неизменно пропускали в концовке. Как видно, проблем с голами у «Даляня» нет, а главное — в трёх предыдущих очных встречах забивали обе стороны.



На «обе забьют» дают скучный коэффициент 1.62, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.90, а также тоталом больше 3 мяча за 1.92. «Цзянсу» не повезло в прошлом туре, но вообще с атакой у этой команды всё в порядке».