«Айлендерс» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Флорида».
Ставка: победа «Айлендерс» и меньше 6 шайб в матче за 3.70.
«Сегодня мы поговорим о втором матче квалификационной серии между «Айлендерс» и «Флоридой». Что нам ждать от этой игры? Если посмотреть по всему сезону регулярного чемпионата, то «Айлендерс» победил «Флориду» четыре раза. Все победы были низовыми.
Сначала «Айлендерс» выиграли 3:2 по буллитам, затем выиграли со счётом 2:1. Следующий матч регулярки — 3:1. И первый матч квалификации — 2:1. «Флорида» смогла забросить только одну шайбу в третьем периоде. Сергей Бобровский не очень хорош в этом сезоне, но как раз матч против «Айлендерс» он провёл отлично, не проваливаясь. С учётом того, что «Айлендерс» не давят, а играют строго от обороны, то всё логично.
На Бобровского и «Флориду» нет такого давления, причём «пантеры» порой даже перебрасывают соперника. Но оборона «Нью-Йорка» не даёт сбоя. Думаю, что во втором матче ничего не изменится. Во втором матче я беру тотал меньше 5.5 шайбы. Мне кажется, это логичным с учётом того, как «Айлендерс» выстраивают свои редуты. Я бы ещё поставил на победу «Айлендерс» в виде такой комбинированной ставки с коэффициентом 3.70. Думаю, что «Айлендерс» выиграют и тотал будет меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
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