Курс доллара США. Прогноз Сбербанка: перспектив для укрепления рубля нет

Эксперты Sberbank Investment Research аналитического подразделения Sberbank CIB дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Накануне нашей валюте удалось развернуться в обеих парах и отыграть часть потерь последних дней. Но в дальнейшем рубль может вновь сдать назад на фоне геополитических рисков, а также в ожидании предстоящей конвертации в валюту дивидендов «Газпрома». В этой связи мы полагаем, что до конца рабочей недели курс рубля может достичь отметки в 75 за доллар вследствие глобального укрепления американской валюты», – подчеркнули аналитики.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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