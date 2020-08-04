«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз Александра Малыхина на игру НХЛ

Хоккейный эксперт Александр Малыхин дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина».



Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 2.07.



«Один из самых непредсказуемых и сумасшедших матчей дня. Почему я так думаю? Всё просто, команды, что одна, что другая, отъявленные хоккейные отморозки, разумеется, в хорошем смысле этого выражения.



Обе команды фактически не имеют обороны, по разным причинам, где травмы, а где в принципе нет хороших защитников, у «Каролины» ещё и вратарей стабильных нет (Раймер и Мразек только лишь от случая к случаю показывают стабильную игру), у «Рейнджерс» в этом плане ситуация получше. Но вот чего у обеих команд не отнять, это умение атаковать. Они это умеют.



Понятное дело, что, доиграй лига регулярку, обе команды не факт, что в стандартный плей-офф попали бы, а если бы и попали, вряд ли бы на многое претендовали, как раз за счёт перечисленных минусов в обороне, но это и делает эту пару интересной. Обе команды понимают, что вряд ли будут претендовать на победу в Кубке Стэнли, поэтому и кайфуют, играя так, как умеют и могут, они как Джокер и Харли Куинн — парочка, от которой можно ожидать чего угодно.



В первой игре, на мой взгляд, «придурки» и «рейнджеры» присматривались друг к другу, а во второй, скорее всего, вывалят друг на друга всё, что у них есть в арсенале, и шайб будет больше, чем в первой игре. В этой перестрелке я, пожалуй, поставлю на «Рейнджерс», на их победу. Уж очень хочется, чтобы эта серия растянулась на максимальное количество матчей», — сказал Малыхин.



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