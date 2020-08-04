«Торонто» — «Коламбус»: прогноз Александра Малыхина на встречу НХЛ

Хоккейный эксперт Александр Малыхин дал прогноз на матч квалификационной серии НХЛ «Торонто» — «Коламбус».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 2.01.



«Вернулась НХЛ и вернулась она сразу лучшим, что у неё есть… матчами плей-офф. Плей-офф этого сезона — это отдельный турнир, и не только благодаря тому, что прошло много времени с последних матчей регулярки и это по сути уже другие команды, но и благодаря тому, что у плей-офф новый формат. Всё это делает розыгрыш Кубка Стэнли — 2020 особенным и максимально непредсказуемым. Пример первого матча квалификационной серии «Торонто» — «Коламбус» лишнее тому подтверждение.



Все эксперты в один голос твердили, что «Торонто» должен побеждать, учитывая хороший атакующий потенциал «листьев», но «Коламбус» отыграл весь матч на контратаках, отлично сдерживая атаки «Торонто». Как итог «Коламбус» ведёт в серии. Чего ждать от второй игры? Да того же самого! «Торонто» будет атаковать, причём ещё активнее, чем в первом матче, а «Коламбус» обороняться, а что им ещё остаётся, учитывая разницу в потенциале команд. Главное преимущество «Коламбуса», естественно, Джон Торторелла — опытный, эмоциональный наставник, который может не только разложить игру тактически, но и мощно промотивировать игроков. У «Торонто», безусловно, состав мощнее, но тренер Шелдон Киф очевидное слабое звено, особенно на фоне Тортореллы.



Что я всем этим хочу сказать? Второй матч серии будет интереснее, будет больше атак, больше риска, по крайней мере со стороны «листьев», но «Коламбус» хорошо обороняется, поэтому я бы в этом матче поставил на тотал меньше 5.5», — сказал Малыхин.



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