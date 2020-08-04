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СРО букмекеров поблагодарила ФНС за выявление игорного бизнеса

СРО букмекеров поблагодарила ФНС за выявление игорного бизнеса
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Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) выявили в Брянске организаторов нелегального онлайн-казино, которые с 2014 по 2019 год получили незаконным путем 63 млрд рублей.

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова подчеркнула, что организация абсолютно поддерживает усилия ФНС в выявлении подобных противоправных действий в сфере игорного бизнеса.

«Как отраслевая букмекерская организация, в которой состоят одни из лучших легальных контор страны, мы всячески одобряем профессиональную и эффективную работу ФНС. Приятно, что эта служба на деле доказывает приверженность борьбе с нелегальным гемблинг-бизнесом», — заявила Денисова.

Сейчас в распоряжении ФНС есть весь необходимый набор инструментов для анализа, выявления и преследования в российском сегменте интернета сайтов нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. В СРО букмекеров также чётко выстроена работа по обмену данными с фискальной службой для поддержки её операций по противодействию работы в доменной зоне .ru незаконных игорных ресурсов.

«СРО БК находится в постоянном контакте с ФНС, прикладывая со своей стороны максимум усилий для выявления организаторов нелегальной игорной деятельности. Удовлетворены сотрудничеством с ФНС и надеемся на дальнейшую совместную работу», — прокомментировала президент СРО БК новость об уголовном преследовании «жучков» нелегального гемблинг-бизнеса.

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