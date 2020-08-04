Руководителей фонда Gafarov and Partners заключат под стражу сразу после задержания

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителей фонда Gafarov and partners Эрика Гафарова и Дениса Ахметшина.
Суд постановил избрать Гафарову и Ахметшину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 сутки с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республики Татарстан города Чистополь. Начало срока содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента фактического задержания на территории России.
В федеральном розыске находится ещё один руководитель фонда — Владимир Сухоплюев, однако в его адрес такую меру пока не избрали.
По данным следствия, число потерпевших от действий фонда может достигнуть 100 человек.
- 4 августа 2020
-
17:00
-
16:21
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 3 августа 2020
-
22:00
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 2 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:45