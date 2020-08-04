Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Руководителей фонда Gafarov and Partners заключат под стражу сразу после задержания

Руководителей фонда Gafarov and Partners заключат под стражу сразу после задержания
Ставки / Прогнозы 0

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителей фонда Gafarov and partners Эрика Гафарова и Дениса Ахметшина.

Суд постановил избрать Гафарову и Ахметшину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 сутки с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республики Татарстан города Чистополь. Начало срока содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента фактического задержания на территории России.

В федеральном розыске находится ещё один руководитель фонда — Владимир Сухоплюев, однако в его адрес такую меру пока не избрали.

По данным следствия, число потерпевших от действий фонда может достигнуть 100 человек.

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры
Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020