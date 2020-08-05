«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз и ставка на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Вольфсбург».

Ставка: первый гол в матче после 27:00 за 2.17.

«Последняя официальная игра «Вольфсбурга» состоялась ещё 27 июня, то есть более месяца назад. Конечно, не так давно была товарищеская встреча с «РБ Лейпцигом», которая завершилась вничью (1:1). Однако можно утверждать, что простой был действительно большим, чтобы успеть несколько потерять былые кондиции.



«Шахтёр» закончил гораздо позже, 19 июля. На момент ответного поединка с «волками» пауза составит всего две с половиной недели. Пожалуй, проблем с тонусом у хозяев не возникнет, однако после комфортной гостевой победы лезть вперёд они вряд ли станут.

При таких раскладах есть все основания полагать, что соперники попытаются плавно войти в игру. Для немцев ещё не всё потеряно, оголтело лететь в атаку с первых минут не стоит. Второй тайм рискует получиться огненным, но сумасшедшего дебюта не ждём. Так что мы бы проверили ставку время первого гола в интервале с 28-й по 90-ю минуту за коэффициент 2.17. Альтернатива — второй тайм результативнее первого за 2.00".