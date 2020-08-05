«Интер» — «Хетафе»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 5 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе».
Ставка: победа «Интера» за 2.00.
«Пара «Интер» и «Хетафе» не успела провести первый поединок и теперь будет играть только один раз. Победитель забирает всё. Встреча состоится на нейтральной территории в немецком городе Гельзенкирхене, что тоже стоит учесть при выборе ставки.
В родном итальянском чемпионате подопечные Антонио Конте практически до самого конца обозначали борьбу за чемпионство. В итоге, правда, пришлось довольствоваться лишь вторым местом, но тут стоит отметить мощную серию, которую они выдали на финишной прямой. В последних восьми турах розыгрыша получилось добыть 18 из 24 возможных очков. Если бы не пара неоправданных ничьих, могло бы быть ещё веселее.
В Примере после паузы «городские» выступили крайне плохо, если не сказать кошмарно. За 11 туров они одержали только одну победу. Набрав всего восемь очков клуб из претендента на топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов превратился в середняка и финишировал на восьмом месте.
Помимо собственной неутешительной серии против «Хетафе» играет также и отличная форма «Интера». В шести последних матчах в Серии А миланский клуб сумел забить 13 голов, а пропустил только два. Да и те от мощной «Ромы», приободрившейся ближе к концу.
Испанцы же за 11 последних матчей в родном чемпионате умудрились забить каких-то шесть мячей, а пропустили при этом 12. Так что вполне можно подумать над лобовой победой миланцев за коэффициент 2.00. Трудно спорить с тем, что на данный момент они смотрятся предпочтительнее».
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