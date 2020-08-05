«Интер» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Интера» за 1.70.
«Этот матч пройдёт на нейтрально поле. Как мы понимаем, первой игры не было. Встреча состоится в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене».
«Хетафе» завалил вторую часть чемпионата. Он остался вне еврокубковой зоны. Много проблем было у команды Пепе Бордаласа. А «Интер» всё-таки в более лучшей форме находится. К тому же чемпионат Испании пораньше закончился. «Хетафе», может быть, перевёл дух, отдохнул. «Интер» очень хорошо концовку чемпионата провёл. Команда завоевала второе место. Да, там были определённые споры между Конте и руководством клуба, но сейчас, вроде бы, это всё позади и «Интер» вместе с «МЮ» является главным фаворитом этого розыгрыша Лиги Европы.
«Интер», повторюсь, в трёх или даже четырёх последних матчах не пропускал, да ещё обыграл «Наполи» и «Аталанту». Где-то чуть-чуть повезло «Интеру», но видно, что команда в порядке, хорошо себя чувствует. И на Лигу Европы также постарается сделать акцент. Тем более турнир в Германии будет скоротечным.
Думаю, «Интер» пройдёт дальше. Он просто помастеровитее и поопытнее «Хетафе». Недооценивать испанский клуб не стоит, но «Интер» за счёт класса исполнителей своё возьмёт. Победа «Интера» в основное время идёт за 1,7. Можно рассмотреть победу «Интера» через тотал меньше 3.5 мяча. Если он сыграет аккуратно, правильно в обороне, то очень возрастной атаке «Хетафе» непросто будет что-то придумать против Година и Ко», — полагает Генич.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 августа 2020
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 августа 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:21
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 3 августа 2020
-
22:00
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00