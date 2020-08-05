«Интер» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Интера» за 1.70.



«Этот матч пройдёт на нейтрально поле. Как мы понимаем, первой игры не было. Встреча состоится в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене».



«Хетафе» завалил вторую часть чемпионата. Он остался вне еврокубковой зоны. Много проблем было у команды Пепе Бордаласа. А «Интер» всё-таки в более лучшей форме находится. К тому же чемпионат Испании пораньше закончился. «Хетафе», может быть, перевёл дух, отдохнул. «Интер» очень хорошо концовку чемпионата провёл. Команда завоевала второе место. Да, там были определённые споры между Конте и руководством клуба, но сейчас, вроде бы, это всё позади и «Интер» вместе с «МЮ» является главным фаворитом этого розыгрыша Лиги Европы.



«Интер», повторюсь, в трёх или даже четырёх последних матчах не пропускал, да ещё обыграл «Наполи» и «Аталанту». Где-то чуть-чуть повезло «Интеру», но видно, что команда в порядке, хорошо себя чувствует. И на Лигу Европы также постарается сделать акцент. Тем более турнир в Германии будет скоротечным.



Думаю, «Интер» пройдёт дальше. Он просто помастеровитее и поопытнее «Хетафе». Недооценивать испанский клуб не стоит, но «Интер» за счёт класса исполнителей своё возьмёт. Победа «Интера» в основное время идёт за 1,7. Можно рассмотреть победу «Интера» через тотал меньше 3.5 мяча. Если он сыграет аккуратно, правильно в обороне, то очень возрастной атаке «Хетафе» непросто будет что-то придумать против Година и Ко», — полагает Генич.



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«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.