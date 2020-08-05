«МЮ» — ЛАСК: прогноз Александра Елагина на игру 1/8 финала Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — ЛАСК.
Ставка: победа «МЮ» с форой (-2) за 2.23.
«5 августа на «Олд Траффорд» пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет австрийский ЛАСК из Линца.
Напомню, что первая игра прошла ещё 27 февраля и завершилась разгромной победой английского клуба со счётом 5:0. Так что сами понимаете, что матч в «Театре мечты» — формальность.
«Манчестер Юнайтед» сейчас играет в Лиге Европы, но уже в следующем сезоне поднимется в турнир рангом выше и представит страну в Лиге чемпионов — в этом розыгрыше АПЛ команда Сульшера стала третьей.
Чемпионат Австрии в сокращённом виде был закончен ещё в июле. ЛАСК, кстати, был лишён 12 очков из-за нарушения коронавирусного карантина, но в итоге всё равно сумел завоевать путёвку в квалификацию Лиги Европы, став четвёртым.
Ну а я поставлю на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) с коэффициентом 2,23», — сказал Елагин.
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