«Шахтёр» — «Вольфсбург»: ставка Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Вольфсбург» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.89.



«На закуску этого лета, пандемийного лета, особенные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов, если мы говорим о европейском футболе. Где-то надо сыграть ответные матчи 1/8 финала, где-то формат из одного матча, как, например, в противостояниях «Интера» и «Хетафе», «Севильи» и «Ромы». Но пока поговорим о матче «Шахтёра» и «Вольфсбурга».



Встреча пройдёт в Киеве. А в первой встрече «Шахтёр» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было ещё несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.



«Вольфсбург» достаточно давно закончил сезон. Сейчас, после некоторой паузы, снова принялись за работу, готовясь именно к этой игре. Возможно, это будет последняя игра этим летом для «Вольфсбурга». И тогда уже он будет готовиться к чемпионату через ещё одну паузу.



«Вольфсбургу» обязательно нужно забивать, а «Шахтёр» в стадии плей-офф пропускает практически в каждом матче. Три мяча от «Бенфики» получили, ещё один от неё в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первой игре. Надо немцам рисковать. Есть у них хороший, высокий нападающий Вегхорст. Надо его использовать. Наверняка что-то интересное «Вольфсбург» предложит донецкому клубу.



Ну и сам «Шахтёр» с помощью легионеров, мощной группы атаки что-то постарается придумать и реализовать. Доезжает регулярно вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтёра» в Лиге Европы. Может быть, и здесь есть резон сыграть такую ставку. Плюс «Шахтёр» в пяти последних матчах Лиги Европы неизменно забивал во вторых таймах. Статистика может сыграть и сейчас. «Вольфсбургу», скорее всего, придётся рисковать. «Гол «Шахтёра» во втором тайме» идёт за 1,60», — сказал Генич.



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