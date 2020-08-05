«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир».
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Если для «Копенгагена» сезон сложился неудачно – команда, изначально будучи фаворитом датского первенства, даже не изобразила борьбу за чемпионство и позволила «Мидтьюланду» без больших проблем выиграть титул, то для «Башакшехира» сезон стал лучшим в его недолгой истории. У клуба были немалые проблемы, многие списали его со счетов после поражения на выборах мэра Стамбула прежнего градоначальника. Но, вопреки всему, «Башакхехир» провёл мощный сезон и заслуженно выиграл первый в своей истории титул.
В первом матче турки у себя дома обыграли датчан 1:0. Это означает, что один забитый на нейтральном (игра пройдёт в Германии) поле мяч вынудит «Копенгаген» забивать три.
«Башакхешир» забивал в каждом из восьми матчей в постпандемийный период. «Копенгаген» пропускал в шести из последних восьми игр.
Предположу, что оставить свои ворота в неприкосновенности номинальные хозяева не смогут, ну и сами хотя бы раз отличатся. У датчан дисквалифицирован уругвайский форвард Майкл Сантос, но он погоду в команде не делает», — сказал Петросьян.
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