«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Игоря Гамулы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — ЛАСК.



Ставка: победа «МЮ» минимум в 2 мяча за 1.73.



«Наконец-то возвращаются еврокубки. Уже на неделе пройдут матчи Лиги Европы. Обсудим игру «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Первая встреча прошла ещё в марте в Австрии, тогда «МЮ» не оставил шансов сопернику, разгромив его 5:0.



После рестарта сезона «Манчестер» показал очень хороший футбол, забравшись на третье место в турнирной таблице и пробившись в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Сульшера в хорошей форме и постарается повторить успех трёхгодичной давности и выиграть Лигу Европы.



Что касается ЛАСКа, то австрийцы давно закончили чемпионат и ничем эта команда не примечательна. Хотя это едва ли не единственная европейская команда, с которой сняли очки за нарушение коронавирусного карантина. Команда провела несколько неразрешённых тренировок.



Думаю, что «МЮ» будет не очень сложно. Мой прогноз — победа англичан с форой (-1.5) с коэффициентом 1.73», — сказал Гамула.



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«МЮ» — ЛАСК. Прогноз: Рашфорд, де Хеа и Погба подарят Сульшеру четвертьфинал Лиги Европы В девяти последних играх в АПЛ манкунианцы забили 22 мяча, а пропустили только шесть.