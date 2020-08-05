«Интер» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на игру 1/8 финала Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Хетафе».



Ставка: обе забьют — нет за 1.72.



«Лига Европы уже в эту среду. Нас ждёт двойное испано-итальянское противостояние – «Рома» будет встречаться с «Севильей», а «Интер» с «Хетафе».



«Интер», безусловно, выглядит фаворитом матча, поскольку миланская команда великолепно закончила Серию А – яркие победы были в концовке чемпионата, всего одно очко отставания от «Ювентуса», который в конце перестал играть. Тем не менее великолепный результат, крепкая игра на протяжении всего сезона и очень надёжная оборона. В последнем туре Серии А миланцам не смогла забить «Аталанта», которая кому только не забивает по четыре-пять голов. Но «Интеру» она забить не смогла. Фигура Диего Година – бывшего генерала обороны «Атлетико», который теперь укрепляет редуты «Интера», лично мне как любителю испанского футбола даёт намеки на то, что вряд ли мы тут увидим голы в ворота миланцев. Встречается «Интер» с «Хетафе» — тоже с низовой командой. В матчах с участием «Хетафе» пропущенные голы – редкость.



«Интер» играл в плотном графике, а вот «Хетафе» остался на две-три недели без игровой практики после окончания Примеры. «Интер» после этого сыграл ещё четыре тура, команда в хорошем тонусе. Я думаю, что лучше играть четыре тура, чем две недели ждать следующего матча.



«Интер» однозначный фаворит. После паузы на коронавирус миланская команда выглядела довольно мощно, тогда как «Хетафе» явно сбавил. Мне кажется, что у испанцев шансов на выход дальше не очень много. Но «Хетафе» команда неприятная, которая может удивить.



Моя ставка на матч – «обе забьют – нет». Крепкая оборона обоих соперников, в первую очередь «Интера», заставляет меня думать о том, что вряд ли голов здесь будет много. Скорее не забьёт «Хетафе», но если вдруг «Хетафе» забьёт, а «Интер» нет, то ставка тоже сыграет. Я бы даже не стал исключать счёт 0:0, но наиболее вероятный исход – сухая победа «Интера», — сказал Вишневский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.