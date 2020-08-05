«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.01.
«Где не жду обилия голов, но жду настоящей драки, битвы и борьбы, так это в Копенгагене. «Копенгаген» будет принимать свежеиспеченного чемпиона Турции «Истанбул Башакшехир». После первого матча минимальное преимущество у турецкого клуба. Вишча забил в самой концовке с пенальти. 1:0 — очень комфортный, приятный счёт для турецкого клуба, чтобы постараться воплотить его в переход в следующий раунд Лиги Европы.
«Копенгагену» придётся рисковать. Но если раскроешься, чрезмерно рискнёшь, то потом уже придётся забивать три мяча. Поэтому, думаю, «Копенгаген» будет играть аккуратно, ловить свой шанс в контригре или на стандарте, сильно не раскрываясь.
Здесь жду низа. Думаю, первый тайм будет нерезультативным, как и в стамбульской встрече. Скорее всего, он пройдёт без забитых мячей. Поэтому я бы рискнул сыграть ничью в первом тайме за 2.01. Ну и, например, за 1.70 можно рассмотреть ставку «тотал первого тайма меньше 1 мяча». Как ещё один бонус предложил бы рассмотреть ставку «второй тайм результативнее первого». Вероятно, во втором тайме «Копенгагену» или гостям придётся где-то раскрываться и рисковать», — сказал Генич.
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