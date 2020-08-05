«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Шахтёр» — «Вольфсбург».



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (0) за 1.81.



«Вольфсбург» проиграл «Шахтёру» дома 1:2 в первом матче, а мог в том матче пропустить ещё больше. У «волков» не получился сезон, и даже седьмое место, которое благодаря победе «Баварии» в Кубке Германии принесло им путёвку в квалификацию Лиги Европы, можно считать достижением. По большому счёту, если бы эта довольно средняя команда финишировала ниже, это было бы вполне закономерно.



Ко всему прочему немцы завершали сезон с несколькими основными игроками в лазарете, а правый защитник Мбабу недавно подхватил коронавирус.



«Шахтёр» же в очередной раз выиграл чемпионат Украины. Это команда более высокого уровня, она не проиграла ни разу после возобновления сезона и с большой долей вероятности не сделает этого и на этот раз», — сказал Петросьян.



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