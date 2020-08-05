«Интер» — «Хетафе»: ставка Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Хетафе».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.36.



«В отличие от трёх других матчей среды, в этой паре не было сыграно первого матча, и четвертьфиналист определится в одном матче.



Думаю, здесь силы явно не равны. «Интер» мощно провёл заключительный отрезок Серии А — отменно смотрелся и физически, и тактически и исправно добивался результата. В последних четырёх турах «нерадзурри» и обыграли «Аталанту» с «Наполи», и разгромили на выезде «Дженоа», и не пропустили за это время ни одного мяча.



Для «Хетафе» же эпитетов не найти вовсе. Команда ужасно провела концовку сезона, выиграв всего раз в 11 матчах. Она забила всего в одном матче из последних шести и финишировала за пределами зоны еврокубков, хотя до паузы казалось, что её оттуда не сместить.



В общем, пусть вокруг «Интера» и ходит сейчас много разговоров на самые разные темы, команда своё дело делает, и нет больших сомнений в том, что она во главе с Конте приложит все силы, чтобы побороться за трофей», — сказал Петросьян.



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«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.