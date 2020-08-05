«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: ставка Ильи Казакова на матч Лиги Европы 5 августа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 1.97.



«Я бы ставил на то, что матч получится низовым. Понятно, что манкунианцы будут доминировать, на 99% можно быть уверенным, что ЛАСК не забьет. Это как раз хорошая ставка в этом матче.



Однако я бы оттолкнулся от текущего состояния команд, от того, что сейчас лето, от того, что промежуточное состояние у команд. Они находятся между прошлым сезоном и будущим. Поэтому я бы ставил на чистую победу «Манчестер Юнайтед», — сказал Казаков.



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