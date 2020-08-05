«МЮ» — ЛАСК: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 5 августа 2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.
Ставка: победа «МЮ» с форой (-2) за 2.18.
«Австрийский ЛАСК неудачно завершил австрийский чемпионат, финишировав лишь на четвёртом месте, проиграв три последних матча и пропустив в них семь мячей. У команды австрийского Григоряна (Доминик Талхаммер, прежде чем возглавить ЛАСК, на протяжении девяти лет возглавлял женскую сборную Австрии) изначально было немного шансов против «МЮ». Ну а домашнее поражение со счётом 0:5 в первом матче окончательно убило какие бы то ни было шансы.
Ну а «МЮ» на ходу. Сульшеру нет смысла беречь игроков, выпускать резервный состав. Осталось провести всего несколько матчей в попытке завоевать трофей, и, думаю, в каждом из них он будет играть на победу, готовя команду к решающим стадиям не только физически, но и психологически», — сказал Петросьян.
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