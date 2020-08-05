UFC Fight Night, Омари Ахмедов — Крис Вайдман: прогноз на бой 9 августа 2020 года
8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В одном из главных боев сразятся средневесы россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман. Начало поединка, ориентировочно, — в 05:40 мск 9 августа. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».
По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Вайдмана можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на успех Ахмедова можно с коэффициентом 2.00 (46%). На ничейный иход боя букмекеры предложили коэффициент 47.00 (2%).
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