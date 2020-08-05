Руководители Gafarov and Partners улетели в Лондон. Оттуда их не экстрадируют

Сегодня в «инстаграме» онователя фонда Gafarov and Partners Эрика Гафарова появились снимки из аэропорта, а также на борту самолёта. Гафаров и его подельники улетели из ОАЭ в Лондон.



Представитель организации «Безопасная Грузия» Дмитрий Гордеев разъяснил, что это означает.



«C вероятностью 100% экстрадиции в Россию не будет. Великобритания не экстрадирует сбежавших россиян. Там принято решение высшего суда Лондона о том, что Россия не является правовым государством, что люди в СИЗО и в тюрьмах подвергаются пыткам. Поэтому экстрадиция оттуда невозможна. Наверное, рассчитывать инвесторам фонда не на что. Они, наверное, получат виртуальные долги на бумаге и будут с ними жить. Благодарить за это нужно следствие. Ещё в мае завели дело, была куча статей о том, что их нужно найти. Но, как видите, люди успешно покуражились и спокойно улетели в Великобританию. Их можно было объявить в розыск по каналам Интерпола намного раньше, но это никому не нужно было», — заявил Гордеев в видеообращении в телеграм-канале «Гафаров и партнёры — мошенники»



Ранее Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителей фонда Gafarov and partners Эрика Гафарова и Дениса Ахметшина.



Суд постановил избрать Гафарову и Ахметшину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 сутки с содержанием в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республики Татарстан города Чистополь. Начало срока содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента фактического задержания на территории России.

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.