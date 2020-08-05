«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на встречу 1/8 финала Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Вольфсбург» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (0) за 1.81.



«Первую игру выиграл донецкий клуб, тогда ещё не зная, что турнир Лиги Европы будет заканчиваться в Германии. Мне кажется, что для «Вольфсбурга» это достаточно неплохой результат и ситуация, чтобы навязать «Шахтёру» свою волю, тем более что чемпионат Украины ещё не начался, «Шахтёр» будет находиться не в игровой форме.



У «Вольфсбурга» есть определённые шансы. Мне кажется, что лучший вариант ставки на этот матч – поставить на «Вольфсбург» с форой 0 с коэффициентом 1.81. Мне кажется, что это просто прекрасная ставка», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шахтёр» — «Вольфсбург». Прогноз: чемпион Украины не станет форсировать события Немцы сидели месяц без игровой практики после окончания Бундеслиги, а хозяевам спешить некуда.