«Копенгаген» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на ответную встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Копенгаген» — «Башакшехир».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«В первом матче 1/8 финала в Стамбуле выиграл «Башакшехир» со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти на 88-й минуте. Его забил Эдин Вишча, а заработал 11-метровый Демба Ба, который на пресс-конференции сказал о том, что шансы команд равны. Такого же мнения придерживается тренер турок Окан Бурук. Кстати, он 20 лет назад в Копенгагене на стадионе «Паркен» выиграл главный трофей своей карьеры — Кубок УЕФА в составе «Галатасарая».



В среду трибуны «Паркена» будут пустовать. Чиновники из УЕФА не разрешили датчанам играть со зрителями. Столе Сольбакен считает, что это несправедливо, ведь первая игра в Турции проходила при полных трибунах. Да, пожалуй. Но уж точно не соперник в этом виноват.



После паузы «Башакшехир» успел впервые в истории выиграть чемпионат Турции, оторвавшись на финише от «Трабзонспора», а «Копенгаген» концовку сезона провалил, одержав лишь 3 победы в 10 последних матчах и довольствовавшись лишь 2-м местом. Чемпионом Дании стал «Мидтьюлланн» — 14-очковая разница между 1-й и 2-й командами говорит об отсутствии борьбы на финише.



Чемпионаты Турции и Дании завершились примерно в одно время, поэтому говорить о преимуществе одной из команд в подготовке не приходится. Но у турок есть кадровые проблемы — травмирован Азибуйке, поехал отдыхать на родину Робиньо. Все остальные играть готовы. Сольбакен не сможет рассчитывать на двух своих главных голеадоров — Сотириу и Ндойе (оба команду покинули, правда, киприот ушел еще до первого поединка этих команд).



Основная задача гостей — забить. Если турки смогут выполнить программу минимум — датчанам нужно будет отвечать 3 голами. Я думаю, игра получится более открытой, если сравнивать ее с поединком, который состоялся в Стамбуле. В Дании будет решаться судьба путевки в четвертьфинал (победитель, скорее всего, встретится с «МЮ»). «Башакшехир» забивает 14 матчей подряд. Наверняка команда Окана забьет и на «Паркене», ведь соперник должен идти в атаку, а защищается он неважно. Стандарты, контратаки — в этом шанс хозяев. Хотя бы 1 гол они тоже должны забить. Мой прогноз — обе забьют за 1.89», — сказал Керимов.



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