«Интер» — «Хетафе»: ставка Эльвина Керимова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Хетафе».
Ставка: «Интер» забьёт минимум 2 мяча за 1.93.
«Интер» и «Хетафе» проведут один-единственный матч на нейтральном поле в Гельзенкирхене. Это 1/8 финала. Миланцы завершили чемпионат на втором месте, а «Хетафе» умудрился, извините, пролететь мимо еврокубков, хотя до паузы команда Пепа Бордаласа боролась за попадание в зону ЛЧ. На финише ей элементарно не хватило ресурсов и креатива в атаке, чтобы держаться на стабильном уровне. Испанцы играют в силовой футбол с высоким прессингом, но, если не удаётся соперника продавить, сразу начинаются проблемы.
«Интер», безусловно, фаворит. И состав, и глубина «скамейки», и форма игроков — всё говорит о преимуществе миланцев. Они в тонусе. Чемпионат в Италии завершился только что, а «Хетафе» последнюю игру провёл 15 июля.
Тем не менее «Хетафе» может создать проблемы топ-команде. К тому же у «Интера» есть свои проблемы. Конте открыто критикует руководство, и уже поползли слухи о его увольнении. Но до конца выступлений команды в ЛЕ он всё-таки никуда не уйдет (наверное).
Задачи у клубов разные: у испанцев — пройти как можно дальше (выход в 1/8 — уже достойный результат), а перед итальянцами стоит одна цель — победа в ЛЕ. Провал в ЛЧ можно скрасить только триумфом во втором еврокубке.
Мне кажется, «Интер» должен сыграть результативно в атаке. В 7 из 8 последних матчей команды Конте проходила ставка «тотал голов «Интера» больше (1.5)». Может она оказаться выигрышной и в этот раз.
Мой прогноз — тотал голов «Интера» больше (1.5) за 1.93», — сказал Керимов.
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