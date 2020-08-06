«Севилья» — «Рома»: прогноз и ставка на матч 1/8 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.77.

«Основной козырь «Ромы» — дьявольская мотивация. Дело в том, что пробиться в Лигу чемпионов через национальное первенство не вышло, причём это стало понятно задолго до финиша. Слишком уж многое было потеряно в первой части сезона, соперники получили огромную фору и своего не упустили.



Римляне заняли пятую строчку, набрав те же 70 очков в 38 поединках. Теперь у них остался только один способ попасть в ЛЧ на будущий год — выиграть Лигу Европы. Конкуренция, конечно, крайне солидная, но другого пути нет. Надо извлекать из себя максимум и цепляться до последнего.



Пожалуй, шансы у итальянцев имеются. Под финиш они набрали невероятный ход, добыв в семи заключительных турах 19 очков из 21 возможного. Меньше двух голов ни разу не забили, а единственная осечка случилась с крепким «Интером» (2:2). Да и там «нерадзурри» спаслись на 88-й минуте благодаря пенальти.



То есть с атакой у «волков» полнейший порядок. Второй момент — предыдущий матч они провели 1 августа, на выезде одолев «Ювентус» (3:1). Состав в лучшем случае оказался полуторным, целый ряд футболистов основы на поле не появился. То есть тонус должен быть, а вот особой усталости взяться неоткуда — время на отдых имелось.



У «Севильи» ситуация иная, ведь Примера закончилась ещё 19 июля. То есть прошло 2,5 недели, а это уже серьёзный простой, который может выйти боком. Наконец, третий аргумент — в 1/16 финала красно-белые с жутким скрипом прошли скромный ЧФР «Клуж» — 1:1 в Румынии, 0:0 в Испании.



Не обошлось даже без разговоров о судействе, при доле везения аутсайдер спокойно мог пройти дальше. А тут всего один матч, высочайшая цена ошибки и жутко мотивированный соперник. Шансы «Севильи», пожалуй, чуть выше, но 2.25 на лобовую победу кажутся перебором. Рискнём сыграть против линии. Выбирать есть из чего. Любители аккуратных ставок могут взять классический Х2 за крепкий коэффициент 1.77».