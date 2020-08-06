«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на ответный матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.33.

«Найти интригу в этом противостоянии необычайно сложно, поскольку в Глазго «фармацевты» победили со счётом 3:1. Они владели инициативой и открыли счёт под занавес первого тайма с пенальти. Долгое время хозяева оставались в седле: не поплыли после второго мяча, смогли размочить счёт.



Подопечные Петера Боша не имели полноценной игровой практики больше месяца. Контрольные матчи, разумеется, проводили, но это далеко не одно и то же. Удастся ли поддерживать высокий темп на протяжении 90 минут — вопрос, проблема рискует привести к провалам на отдельных отрезках.



В то же время преимущество в классе, большой запас после первой игры и огромная мотивация — это слишком много. Лига Европы — последний шанс «Байера» пробиться в Лигу чемпионов на будущий год и получить солидные деньги. Достойных конкурентов много, но выбирать не приходиться.



В Шотландии сезон уже стартовал, 1 августа «Рейнджерс» на выезде одолели «Абердин» (1:0). В принципе, это единственное преимущество гостей. Вариантов у них нет — нужно переть вперёд и надеяться, что соперник дрогнет, пусть даже шансы близки к нулевым. Ко второму тайму игра может быть сделана, а вот дебют должен получиться событийным.



Мы бы выбирали между голом в стартовые 24 минуты за 1.91 и тоталом больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.33. Также можно проверить тотал больше 5.5 углового в первом тайме за 2.35. Вряд ли мяч станет подолгу застревать в центре поля: хозяева всегда играют в атаку, а гости просто не могут сидеть в обороне и ждать».