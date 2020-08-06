«Циндао» — «Шанхай СИПГ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Циндао» — «Шанхай СИПГ».
Ставка: победа «Шанхай СИПГ» с форой (-2.5) за 2.00.
«Говорить тут фактически не о чем, поскольку между соперниками пропасть. Она прояляется во всём — от финансовых возможностей и уровня амбиций до качества исполнителей и опыта. Номинальные гости идут явными фаворитами. «Красные орлы» — один из грандов китайского футбола. В прошлом сезоне они заняли третье место, а теперь постараются вернуть чемпионский титул. Старт получился превосходным — две победы из двух возможных с общим счётом 7:1. Топ-клубов среди соперников не было, но и пассажирами их не назвать.
«Циндао Хайню» — новичок элитного дивизиона, который в прошлом сезоне стал лучшим в первой лиге. Однако там всё решалось на тоненького — четыре очка от пятого места. Состав тут очень скромный, известных легионеров нет. Определённым именем обладает только главный тренер Пабло Мачин, возглавлявший «Жирону», «Севилью» и «Эспаньол».
Задача на сезон — избежать вылета, в двух стартовых турах набран лишь один балл. Да и тот — в битве с таким же новичком элитного дивизиона «Шяцзячжуан Эвер Брайт» (2:2), причём уйти от поражения удалось только на 86-й минуте. Сомневаться в победе гранда не приходится, единственный вопрос — сколько именно он отгрузит аутсайдеру.
Букмекеры прекрасно понимают расклад, потому даже П2 с форой (-2) идёт за скромнейший коэффициент 1.57. Мы бы выбирали между двух вариантов: П2 с форой (-2.5) гола за ровную двойку, а также П2 всухую. Здесь коэффициент чуть скромнее, 1.97».
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