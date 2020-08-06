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«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Ванкувер».

Ставка: ничья за 4.45.

«Позади два матча, счёт в серии равен, а соперники смотрятся сопоставимо. Неудивительно, что аналитики выставляют на третий матч практически равные котировки. Лезть в исход не рискнём, хотя «Кэнакс» смотрятся чуть интереснее и мы бы отдали им небольшое преимущество. П2 с нулевой форой за 1.99 стоит рассмотреть, но вообще решаться всё будет на тоненького.

Удивляет, что букмекеры дают 2.10 на ИТБ 0.5 очка Райана Сутера. Опытнейший защитник традиционно проводит на льду по 24-25 минут и не стесняется подключаться к атакам. Скажем, в регулярке у него 46 очков в 69 матчах. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.90.

Также возьмём лобовую ничью за 4.45. Логика простая — соперники сопоставимы по уровню, два стартовых матча получились близкими, но до овертайма не добрались. Команды прекрасно знают друг друга, с каждым новым матчем удивлять будет всё тяжелее. На наш взгляд, без дополнительного времени эта серия не обойдётся, а коэффициент очень уж хорош».

«Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз: Гальченюк, Хорват и Койву дадут зайти коэффициенту 4.45
После двух матчей в серии равенство, соперники очень близки по уровню.
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