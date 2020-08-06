«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на ответный матч Лиги Европы

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт».



Ставка: ТБ 3 за 1.94.



«Швейцарцы на выезде выиграли первый матч 3:0. Кажется, что отыграть такой гандикап на выезде практически невозможно. Но футбол умеет творить чудеса.



Как пишет немецкая пресса, вероятность чуда сохраняется. И вот почему: во-первых, «Базель» не так уверенно провёл сезон, как привыкли болельщики этой команды — только третье место с массой откровенных срывов. Была недавно сумасшедшая ничья 4:4 с «Лугано». То есть «Базель» может пропустить четыре мяча даже от команды уровня «Лугано».



«Айнтрахт» не проигрывала четыре последних матча в Бундеслиге. На выезде была крупно разгромлена берлинская «Герта» — 4:1. А «Герта» тогда была в хорошей форме. Четыре мяча — это то, к чему будет стремиться «Айнтрахт» и в Швейцарии. Была победа над «Падерборном» 3:2 и снова франкфуртцы показали, что с атакой у них все в порядке.



Думаю, что шансы у «Айнтрахта» сохраняются. После паузы Франкфурт стал гораздо увереннее играть на выезде и регулярно набирать очки. Текущая ситуация с пустыми стадионами сыграла в пользу немецкой команды.



«Айнтрахту» нечего терять и он будет атаковать, «Базель» же станет действовать на контратаках. Мой прогноз — тотал голов больше 3 с хорошим коэффициентом 2.03», — сказал Кривохарченко.



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