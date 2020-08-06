«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: гол Хименеса за 2.27.
«Вулверхэмптон» по итогам сезона в АПЛ остался без еврокубков. Чтобы продолжить участие в еврокубках в следующем сезоне, ему нужно выигрывать Лигу Европы сейчас. Сделать это будет непросто, учитывая наличие «Интера» и «МЮ». Плюс есть ещё «Севилья» и «Рома». Но мощная команда у «Вулверхэмптона».
В первом матче вничью сыграли в Греции с «Олимпиакосом» — 1:1. Здесь, наверное, тоже много голов ждать не стоит. «Олимпиакос» стал чемпионом у себя в Греции, обеспечив место в Лиге чемпионов. Здесь всё будут решать нюансы и детали.
У «Вулверхэмптона» есть бомбардир, способный сделать разницу и принести результат. Это Рауль Хименес. Мексиканец — лучший бомбардир «Вулверхэмптона» в АПЛ, 17 мячей забил. И он один из лучших бомбардиров ЛЕ в этом сезоне. Морелос из «Рейнджерс» далековато вперед убежал, у него 14 забитых мячей. Хименес с другим бомбардиром «Вулверхэмптона» Диего Жотой следуют за ним. У них по 9 мячей.
Я бы здесь рискнул и взял гол Рауля Хименеса за 2.27. Чутьишко подсказывает, что мексиканец может отличиться в этом матче. Не забываем, что пенальти он тоже исполняет», — сказал Генич.
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