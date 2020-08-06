«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/8 финала Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Байера» за 1.70.



«Я не сомневаюсь в «Байере», всё-таки он значительно сильнее «Рейнджерс». Первый матч, который прошёл ещё в марте, завершился в пользу «Байера» 3-1, и я думаю, немецкий клуб снова одержит победу, тем более на домашней арене. Правда, сомневаюсь, что «Байер» много забьёт, так как сейчас у него пауза между официальными матчами. Неизвестно, насколько сильно она повлияет.



«Рейнджерс» стартовал в чемпионате Шотландии и в первом туре обыграл «Абердин» 1-0, но этот счёт мало о чём говорит. Не думаю, что шотландцы способны что-то противопоставить «Байеру», поэтому ставлю на победу хозяев», — сказал Непомнящий.



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