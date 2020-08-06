«Базель» — «Айнтрахт»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Базель» — «Айнтрахт» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.49.



«В первом матче для Франкфурта всё закончилось катастрофой. Но даже при крупном поражении в первой игре франкфуртцы хорохорятся, обещают, что будут до последнего бороться, чтобы пройти дальше. Об этом их тренер рассказывает уже почти неделю. И я не сомневаюсь, что в данном случае слова с делом не разойдутся. Другой вопрос — получится или нет. Мне кажется, что нет. Но тот факт, что «Айнтрахт» будет играть на победу, сомнений не вызывает. Иначе нет смысла выходить на такую игру.



Думаю, самый логичный вариант — поставить на победу «Айнтрахта». Вряд ли мы думаем, что крупно выиграет Франкфурт. А большинство побед соперника и «Базель» вполне устроят. 2.49 — чистая победа гостей», — сказал Андронов.



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