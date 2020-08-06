«Базель» — «Айнтрахт»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Базель» — «Айнтрахт» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.49.
«В первом матче для Франкфурта всё закончилось катастрофой. Но даже при крупном поражении в первой игре франкфуртцы хорохорятся, обещают, что будут до последнего бороться, чтобы пройти дальше. Об этом их тренер рассказывает уже почти неделю. И я не сомневаюсь, что в данном случае слова с делом не разойдутся. Другой вопрос — получится или нет. Мне кажется, что нет. Но тот факт, что «Айнтрахт» будет играть на победу, сомнений не вызывает. Иначе нет смысла выходить на такую игру.
Думаю, самый логичный вариант — поставить на победу «Айнтрахта». Вряд ли мы думаем, что крупно выиграет Франкфурт. А большинство побед соперника и «Базель» вполне устроят. 2.49 — чистая победа гостей», — сказал Андронов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 6 августа 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 августа 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:15