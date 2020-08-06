«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз Александра Елагина на встречу 1/8 финала ЛЕ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.34.
«Напомню, что первая игра состоялась пять месяцев назад 12 марта. Она завершилась вничью 1:1.
Интересно, что для греческого клуба это уже третье противоборство с английской командой в нынешнем розыгрыше еврокубков. Сначала «Олимпиакос» сражался на групповом этапе Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», первый матч закончился в родных стенах со счётом 2:2, а затем проигрыш в Лондоне 2:4.
В 1/16 Лиги Европы «Олимпиакос» очень успешно прошёл «Арсенал». Дома проиграли 0:1, а в Лондоне на «Эмирейтс» выиграли 2:1.
Третья встреча с англичанами теперь в рамках 1/8 финала. Возможная победа «Вулверхэмптона» — это продолжение борьбы за трофей. В случае его выигрыша он попадёт в Лигу чемпионов, где 19 июля уже официально оформил себе место «Олимпиакос», получив 45-й титул чемпиона Греции.
Кстати, «Олимпиакос» может ещё и оформить золотой дубль, если 30 августа победит в финале национального Кубка афинский АЕК. «Вулвз» занял в итоге седьмое место в АПЛ, но в еврокубки не попал, так как «Арсенал» выиграл Кубок Англии и получил место в Лиге Европы.
У «Вулверхэмптона» перед «Олимпиакосом» не так много преимуществ. Пустые трибуны уравнивают шансы, да и разрыв между окончаниями в Греции и Англии составляет всего неделю. Однако гол на поле соперника привычно делает англичан фаворитами. Впрочем, «Арсеналу» это, увы, не помогло.
В нынешней Лиге Европы в матчах с участием «Вулверхэмптона» было забито 50 голов. В среднем больше трёх на матч. А в евроматчах с участием «Олимпиакоса» — 42. В среднем почти три мяча за игру. В предстоящем поединке я ставлю на голы. Тотал больше 2.5», — сказал Елагин.
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