«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Байер» — «Рейнджерс».
Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 1.90.
«Разница в уровне этих двух команд была отчётливо заметна в первом матче, когда леверкузенцы победили в Глазго 3:1, полностью контролируя игру.
Отмена шотландского чемпионата, естественно, тоже не сыграла на руку команде Стивена Джеррарда. У «рейнджеров» четыре месяца не было официальных матчей, и вот только в прошлую субботу они наконец сыграли в рамках первого тура нового сезона шотландской Премьер-лиги.
«Байер» провёл хороший сезон, пусть и финишировал пятым, за пределами зоны Лиги чемпионов. У Петера Боса в распоряжении все сильнейшие, включая главную звезду Хаверца, который доиграет сезон за леверкузенцев перед переходом в «Челси».
Шотландцы наверняка потрепят нервы немцам, у них всё-таки команда с характером. Но сотворить чудо, забить трижды и пройти явно превосходящего в классе соперника, думаю, не под силам даже знающему толк в чудесах Джеррарду», — сказал Петросьян.
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