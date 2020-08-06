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«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1/8 финала Лиги Европы

«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1/8 финала Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Байер» — «Рейнджерс».

Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 1.90.

«Разница в уровне этих двух команд была отчётливо заметна в первом матче, когда леверкузенцы победили в Глазго 3:1, полностью контролируя игру.

Отмена шотландского чемпионата, естественно, тоже не сыграла на руку команде Стивена Джеррарда. У «рейнджеров» четыре месяца не было официальных матчей, и вот только в прошлую субботу они наконец сыграли в рамках первого тура нового сезона шотландской Премьер-лиги.

«Байер» провёл хороший сезон, пусть и финишировал пятым, за пределами зоны Лиги чемпионов. У Петера Боса в распоряжении все сильнейшие, включая главную звезду Хаверца, который доиграет сезон за леверкузенцев перед переходом в «Челси».

Шотландцы наверняка потрепят нервы немцам, у них всё-таки команда с характером. Но сотворить чудо, забить трижды и пройти явно превосходящего в классе соперника, думаю, не под силам даже знающему толк в чудесах Джеррарду», — сказал Петросьян.

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В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.
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