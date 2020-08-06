«Базель» – «Айнтрахт»: прогноз Максима Калиниченко на игру 1/8 финала Лиги Европы

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Базель» – «Айнтрахт».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.
«Лига Европы возвращается. «Базель» в ответном матче 1/8 финала примет дома «Айнтрахт».
«Базель», для многих неожиданно, в первой встрече всухую разгромил немцев со счётом 3:0 на выезде. До карантина он выглядел очевидным фаворитом на проход дальше в этом еврокубке.
Но пандемия много чего интересного привнесла в мировую обстановку. «Базель» с тех пор доиграл чемпионат Швейцарии и завершил его на третьем месте. В последних матчах выглядел он неважно – четыре ничьи и только одна победа.
Однако я не уверен, что у «Айнтрахта» есть шансы в этой ответной игре. Всё-таки в чемпионате он себя не очень хорошо показал. В Бундеслиге «Айнтрахт» расположился в середине таблицы на девятой позиции. Хотя в последних встречах эта команда смотрелась чуть увереннее швейцарцев – три победы и один ничейный результат.
Но всё-таки счёт 0:3 сильно велик. Ехать в гости к «Базелю» с таким разрывом – трудная задача. Не думаю, что в этой встрече от немцев стоит ожидать каких-то позитивных эмоций.
Я считаю, что игра разобьётся на эпизоды, в которых соперники и будут обмениваться голами. По моему мнению, матч нас ждёт бескомпромиссный. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют и тотал голов будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.
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