«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: ставка Ильи Казакова на игру Лиги Европы 6 августа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» в 1 мяч за 3.21.



«Вулверхэмптон» – команда не самая забивная, но очень уверенная. Во всяком случае, если отталкиваться от прошлого сезона.



«Олимпиакос» разрушил стереотип, что он является исключительно домашним клубом. По крайней мере, в еврокубках.



Поэтому я бы поставил на победу «Вулверхэмптона» в один мяч. Это домашняя игра для волков. Поэтому думаю, что здесь двух точек зрения быть не может», — сказал Казаков.



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«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.