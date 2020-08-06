«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: ставка Ильи Казакова на игру Лиги Европы 6 августа
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» в 1 мяч за 3.21.
«Вулверхэмптон» – команда не самая забивная, но очень уверенная. Во всяком случае, если отталкиваться от прошлого сезона.
«Олимпиакос» разрушил стереотип, что он является исключительно домашним клубом. По крайней мере, в еврокубках.
Поэтому я бы поставил на победу «Вулверхэмптона» в один мяч. Это домашняя игра для волков. Поэтому думаю, что здесь двух точек зрения быть не может», — сказал Казаков.
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В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.
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