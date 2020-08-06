«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ сезона-2019/2020 «Филадельфия» — «Вашингтон».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 2.62.



«Продолжаются матчи в рамках турнира топ-команд Восточной конференции, в котором решится, кто займёт место повыше и получит не такого именитого соперника в первом раунде плей-офф. «Филадельфия» может одержать вторую победу, что обещает высокий посев по сетке – первое или второе место. Жаль, не будет преимущества домашнего льда до финала Кубка Стэнли. Но теперь для любой восточной команды лёд домашний, и он находится в Торонто.



«Флайерз» очень радуют этим летом. Дело даже не в победе в выставочном матче над «Питтсбургом» (3:2 ОТ), а в том, как лихо «Филадельфия» разобралась с «Бостоном» (4:1). Причём там зажигало четвёртое звено. А что будет, если забивать начнут топ-линии – все эти Жиру, Ворачеки, Кутюрье?



Очень хороший вратарь Харт, многостаночник-защитник Иван Проворов, команда мобильная, бежит, бьёт. Не сказать, что по составу это такой же монстр, как «Тампа». Просто «Филадельфия» на ходу и играет умно благодаря тренерскому штабу во главе с Аленом Виньо.



«Вашингтон» в первом матче проиграл «Тампе» (2:3 бул.), но меня тут больше тревожит, что состав «Кэпиталз» не слишком идеален. Например, отсутствовал Джон Карлсон, который должен взять «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги. Но что порадовало – «Кэпиталз» не дали «Лайтнинг» ни одного шанса сыграть в большинстве. Игроки «Вашингтона» удалились три раза, но всё это была обоюдка.



Не думаю, что здесь нужно ставить на победу одной из команд. Это очень зыбко, непредсказуемо. Давайте лучше возьмём тотал меньше 5.5 в основное время. За это дают жирненький кэф 2.62. Меня к этому подталкивает то, что лёд в августе в Торонто ужасный, Харт хорош и тащит, Холтби вроде бы тоже не кошмарен, а чем ближе плей-офф, тем больше ты должен думать об обороне», — сказал Лысенков.



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«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Орлов не совладают с Проворовым В четырёх предыдущих очных встречах «лётчики» пропускали не более двух шайб.