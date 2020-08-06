Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Яна Куницкая — Юлия Столяренко — прогноз на бой UFC Fight Night, 9 августа 2020

Яна Куницкая — Юлия Столяренко — прогноз на бой UFC Fight Night, 9 августа 2020
Ставки / Прогнозы 0

8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В одном из главных боёв вечера сразятся Яна Куницкая и Юлия Столяренко. Начало этого поединка — ориентировочно в 05:10 мск 9 августа. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».

По оценке аналитиков, фаворит боя — Куницкая Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.43. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на успех Столяренко можно с коэффициентом 2.92 (32%). На ничейный исход боя букмекеры предложили коэффициент 45.00 (2%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020