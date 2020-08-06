Яна Куницкая — Юлия Столяренко — прогноз на бой UFC Fight Night, 9 августа 2020
8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В одном из главных боёв вечера сразятся Яна Куницкая и Юлия Столяренко. Начало этого поединка — ориентировочно в 05:10 мск 9 августа. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».
По оценке аналитиков, фаворит боя — Куницкая Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.43. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на успех Столяренко можно с коэффициентом 2.92 (32%). На ничейный исход боя букмекеры предложили коэффициент 45.00 (2%).
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