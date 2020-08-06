Роман Бабаев: не сомневаюсь, наше партнерство с «Фонбет» станет взаимовыгодным

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание партнерского соглашения с букмекерской компаний «Фонбет».
«Фонбет» — один из самых заметных игроков на букмекерском рынке, и мы рады объявить о начале сотрудничества. Это компания с серьезной репутацией, заработанной годами, и нам импонирует профессиональный и ответственный подход «Фонбет» к работе, а также социальная направленность: компания активно участвует в благотворительности и ведет ряд спортивных проектов. Не сомневаюсь, что наше партнерство станет обоюдовыгодным», — заявил Бабаев.
Соглашение «Фонбет» и ЦСКА рассчитано на 5 лет. «Армейцы» стали первым клубом РПЛ — партнером «Фонбет». Компания совместно с клубом готовит для фанатов красно-синих акции, начиная с первой домашней игры, а также активности в соцсетях и другие приятные сюрпризы.
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