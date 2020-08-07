«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч за Суперкубок России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.26.

«Лезть в исход не рискнём. «Зенит», конечно, сильнее, но несколько дней отпуска и полторы недели без игровой практики — это серьёзно, темп вряд ли окажется высоким. Кроме того, «железнодорожники» крайне удачно играли с сине-бело-голубыми: две победы и две ничьи в четырёх матчах. Непонятно только, как изменится эта статистика с уходом Юрия Сёмина.



Любопытно другое. В семи последних встречах к перерыву на табло горел ничейный счёт. Удивительная статистика. А самое забавное, что на ничью в первом тайме дают замечательный коэффициент 2.26. Всякое может случиться, однако с точки зрения математики это настоящий подарок.



«Зенит» в заключительной части сезона довольно часто брал время на разгон, добавляя уже во второй половине. Полторы недели простоя могут закрепить этот эффект, ведь «Локомотив» прекрасно понимает баланс сил и вряд ли станет торопиться. Потому дебют вряд ли получится событийным, но преимущество сине-бело-голубых постепенно будет увеличиваться.



И прежде всего за счёт глубины «скамейки» и возможностей для ротации. Любители рисковать могут проверить ставку «ничья в первом тайме и итоговая победа петербуржцев», букмекеры дают на неё сумасшедшие 5.10».