«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».
Ставка: тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за 1.77.
«Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Тогда испанцы даже открыли счёт на 60-й минуте, но умудрились за пять минут пропустить два в ответ. На 86-й минуте капитан и центральный защитник мадридцев Серхио Рамос получил прямую красную карточку и помочь своей команде в предстоящем поединке не сможет.
Это действительно станет серьёзной потерей для команды Зинедина Зидана, поскольку игрок сборной Испании является не только ключевым защитником, но и зачастую помогает атаке. Из 21 гола, который забили белые за 11 последних туров в родной Примере, шесть на счету Рамоса.
На наш взгляд, стоит подумать над ставкой «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.06. Англичан устроит и ничья, так что поводов для паники у них нет. Для испанцев же ещё не всё потеряно. 1:2 на своём поле — не лучший результат, но необходимости с первой же минуты идти ва-банк и оголять тылы всё же нет.
Альтернативный вариант — тотал второго тайма больше 1.5 за коэффициент 1.77. С результативностью у соперников проблем нет никаких проблем, а раскрываться раньше времени опасно. Словом, первый тайм может получиться не самым бодрым, а вот концовка способна стать украшением турнира».
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