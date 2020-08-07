«Ювентус» — «Лион»: прогноз и ставка на ответный матч Лиги чемпионов 7 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион».

Ставка: проход «Ювентуса» за 1.81.

«Французский чемпионат стал одним из немногих (и единственным из топ-5 европейских лиг), который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Места распределили по итогам последних сыгранных туров.



Единственным официальным матчем, в котором лионцы приняли участие, стал финал Кубка французской лиги с «ПСЖ». Встреча состоялась 31 июля и завершилась победой парижан в послематчевой серии пенальти со счётом 6:5. В основное и дополнительное время голов забито не было. Аутсайдер здорово смотрелся в обороне, сильно ограничив парижан.



В Италии же сезон завершился в начале августа. «Ювентус» сыграл свой последний матч 1-го числа, а потому едва ли успел утратить тонус. За все 19 домашних поединков в Серии А туринцы добыли 16 побед. При этом они пропустили только 17 мячей, а забили аж 46. То есть около 2,5 гола в среднем за игру. Потому поражение от римлян в уже ничего не значащем поединке вряд ли стоит воспринимать всерьёз.



Качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего, но 0:1 на чужом поле — это вполне нормальные исходные данные. Если у Сарри не получится в Лиге чемпионов, разговоры об отставке зазвучат с новой силой.



На наш взгляд, «Ювентус» перед ответным матчем с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов смотрится предпочтительнее соперника. Всё-таки у французов не было должной игровой практики, да и на своём поле команда Криштиану Роналду крайне хороша. Мы бы проверили проход туринцев в четвертьфинал за коэффициент 1.81. Это та самая игра, от исхода которой зависит будущее тренера и ряда футболистов».