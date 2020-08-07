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«Зенит» — «Локомотив»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Зенит» — «Локомотив»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 7 августа, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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1. Дай прогноз на исход матча «Зенит» — «Локомотив» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

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