«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч Суперкубка России

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: ничья в основное время за 3.51.



«Мне кажется, игра может получиться очень похожей на то, что мы видели в феврале. Тогда команды сыграли по нулям. Здесь тоже фактор Кубка России имеет значение.



«Зенит» поздно закончил играть в этом году и ушёл совсем в небольшой отпуск. В этом плане у «Локомотива» чуть проще ситуация с восстановлением и готовностью к конкретной игре. Мне кажется, это может иметь принципиальное значение.



Понятно, что для «Зенита» это может быть просто очередной трофей. Но при этом это очень важный трофей для Николича.



И в этой разнице может быть зарыта истина. Думаю, что в основное время нас ждёт ничья. И всё решится за пределами основного времени. Ставлю на Х в основное время», — сказал Казанский.



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