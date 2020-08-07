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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч Суперкубка России

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч Суперкубка России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ничья в основное время за 3.51.

«Мне кажется, игра может получиться очень похожей на то, что мы видели в феврале. Тогда команды сыграли по нулям. Здесь тоже фактор Кубка России имеет значение.

«Зенит» поздно закончил играть в этом году и ушёл совсем в небольшой отпуск. В этом плане у «Локомотива» чуть проще ситуация с восстановлением и готовностью к конкретной игре. Мне кажется, это может иметь принципиальное значение.

Понятно, что для «Зенита» это может быть просто очередной трофей. Но при этом это очень важный трофей для Николича.

И в этой разнице может быть зарыта истина. Думаю, что в основное время нас ждёт ничья. И всё решится за пределами основного времени. Ставлю на Х в основное время», — сказал Казанский.

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