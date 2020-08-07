«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Реал» не проиграет за 2.20.



«Все вы знаете, что Лига чемпионов возвращается. Она пройдёт в усечённом формате в Лиссабоне, но, чтобы туда попасть, «Реалу» нужно совершить чудо в матче с «Манчестер Сити». В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» «Сити» оказался сильнее и одержал волевую победу со счётом 2:1. «Реалу» теперь надо забивать как минимум два мяча. Отсутствие одного из лучших бомбардиров, Серхио Рамоса, это сильный удар для «Реала». Отсутствие капитана, защитника, который много забивает. Других проблем у «Реала» нет. Мадридцы находятся в приподнятом настроении после завоевания чемпионского трофея. Чуть-чуть передохнули и грамотно должны подготовиться к этому матчу. Здесь уже тактическая мудрость Зидана должна преподнести сюрпризы для Гвардиолы.



У «Сити» не будет Серхио Агуэро, который давно травмировался. Не будет и Менди, но у «Манчестера» огромные ресурсы по составу и преимущество после первого матча. Мне кажется, что букмекеры немного недооценивают нынешний уровень «Реала», показанный им в постпандемический период. «Реал» стал стабильней, прагматичней, уверенней. «Реал» стал солидней. То, что было в зимней части или по осени прошлого года, «Реал» не убеждал, а вот сейчас есть уверенность в том, что «Реал» на «Этихад» может не проиграть «Сити».



Здесь букмекеры, давая коэффициент на Х2 выше двойки, чуть-чуть «Реал» недооценили. А я верю в «Реал» и хотел бы вам с точки зрения прогноза порекомендовать непроигрыш «Реала» в ответном матче против «Манчестер Сити». Можете сыграть и с подстраховкой и взять «Реал» не проиграет больше, чем в один мяч. Что-то мне подсказывает, что «Реал» не уступит в этой встрече.



Понятно, что напрашиваются голы, и этот вариант тоже можно рассмотреть: обе забьют или через тотал больше. Но основной прогноз — это «Реал» не проиграет «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Лиги чемпионов», — сказал Генич.



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