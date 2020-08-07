«Ювентус» — «Лион»: прогноз Александра Аксёнова на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Лион».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.17.



«Удивительным был результат первого матча, потому что «Лион» победил со счётом 1:0. «Лион» очень хорошо провёл ту игру. Если не видеть тот матч или не помнить, то всё это кажется какой-то неожиданностью. Но «Ювентус», хоть и выиграл в 9-й раз подряд чемпионат Италии, так себя и не смог обрести за всё это время. До конца команда так и не впитала идеи Сарри.



Пока никакого улучшения и нет. Да, есть чемпионство, есть трофей, но не очень хорошие перспективы в Лиге чемпионов. Может, «Ювентус» и пройдёт «Лион», но дальше будет тяжело. Пока «Ювентус» не выглядит той командой, которая способна замахнуться на титул.



Что касается «Лиона», то был матч с «ПСЖ». Проиграл со счётом 0:1. До этого была череда товарищеских матчей. Конечно, очень небольшое количество игровой практики. «Ювентус» — фаворит. Победит и пройдёт дальше, но мне кажется, что будет небольшое количество голов.



«Лион» будет упираться, стараться не пропустить, потому что есть преимущество. Поставлю на то, что будет менее 2,5 мяча. Вот такой вот прогноз на матч «Ювентус» — «Лион», — сказал Аксёнов.



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