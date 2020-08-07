«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру за Суперкубок России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в Суперкубке России.



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.96.



«Новый российский сезон уже начинается. Ещё не успели отдышаться от старого, как начинается новый и по традиции с матча за Суперкубок. На «ВЭБ Арене» сыграют «Зенит» и «Локомотив». По раскладам, по букмекерским котировкам «Зенит» тут однозначный фаворит. «Зенит» крепче, уверенней, стабильней, мастеровитее. Но мы помним, что в прошлом сезоне эти же команды играли за Суперкубок. Тогда «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 3:2, как мы помним с голом Миранчука в самой концовке.



Не зная состава, а говорилось, что при очень сложном графике у «Локомотива» может появиться второй состав или разбавленный молодыми игроками, ведь впереди за 21 день нужно провести семь матчей, а у «Зенита» тоже график сложный, но это может быть попытка «запудрить мозги» сопернику. На самом деле «Локо» вполне может выйти основой со всеми ведущими игроками. Алексея Миранчука ещё никуда не продали, Эдера автоматически продлили, с Фарфаном не договорились и отправили. Новичков у «Локомотива» пока нет, хотя поговаривают про Райковича.



Это первый матч Николича за трофей в России. Поставить подножку и не дать ему сделать требл вместе с Сергеем Семаком — это серьёзная мотивация. Да, по линии букмекерской «Зенит» — фаворит, но после этой паузы «Зенит» может чуть выдохнуться, а «Локо» будет чуть более мотивированным. Чутьё мне подсказывает, хотя в прогнозах это не работает, что «Локомотив» в основное время может не проиграть «Зениту». По линии однозначный фаворит — команда из Санкт-Петербурга, а вот по моим мыслям, по моим раскладам и соображениям «Локомотив» даст серьёзный бой и в основное время «Зениту» не проиграет. Этот прогноз я вам и дам за 1.96», — сказал Генич.



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