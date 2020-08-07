«Ювентус» — «Лион»: прогноз Нобеля Арустамяна на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Лион».
Ставка: проход «Лиона» за 1.90.
«Большие опасения перед матчем «Ювентус» — «Лион» лично у меня как у болельщика туринского клуба, потому что команда играет неважно, есть проблемы. В этом матче «Лион» не то чтобы фаворит, но команда, которая способна пройти в «Финал восьми» в Лиссабон.
Первый матч «Ювентус» проиграл, и мы это знаем. «Ювентус» очень много пропускает, а это всегда риск. Если пропускает, то должен забить три мяча, а вот тут есть большие проблемы.
На мой взгляд, «Ювентус» готов эту встречу выиграть. У «Ювентуса», безусловно, классный состав: есть Роналду, есть Дибала, есть другие важные факторы. Но всё равно кажется, что «Лион» может пройти дальше. Я готов рисковать и брать проход «Лиона» в следующую стадию. Плюс я готов брать ставку «ничья».
У меня есть сомнения по «Ювентусу». Интуитивно и по форме команды не равны за последнее время, поэтому я и делаю ставку на проход «Лиона» и ничью», — сказал Арустамян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 августа 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 6 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00