«Ювентус» — «Лион»: прогноз Нобеля Арустамяна на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Лион».



Ставка: проход «Лиона» за 1.90.



«Большие опасения перед матчем «Ювентус» — «Лион» лично у меня как у болельщика туринского клуба, потому что команда играет неважно, есть проблемы. В этом матче «Лион» не то чтобы фаворит, но команда, которая способна пройти в «Финал восьми» в Лиссабон.



Первый матч «Ювентус» проиграл, и мы это знаем. «Ювентус» очень много пропускает, а это всегда риск. Если пропускает, то должен забить три мяча, а вот тут есть большие проблемы.



На мой взгляд, «Ювентус» готов эту встречу выиграть. У «Ювентуса», безусловно, классный состав: есть Роналду, есть Дибала, есть другие важные факторы. Но всё равно кажется, что «Лион» может пройти дальше. Я готов рисковать и брать проход «Лиона» в следующую стадию. Плюс я готов брать ставку «ничья».



У меня есть сомнения по «Ювентусу». Интуитивно и по форме команды не равны за последнее время, поэтому я и делаю ставку на проход «Лиона» и ничью», — сказал Арустамян.



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