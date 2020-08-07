«Ман Сити» — «Реал»: ставка Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».



Ставка: «Ман Сити» не проиграет и больше 3 мячей в матче за 1.90.



«Мой прогноз на матч, который состоится всё-таки в Манчестере, а не где-то на нейтральном поле. «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» встретятся в ответной игре.



«Манчестер» в очень хорошем положении перед игрой дома, потому что была победа на выезде 2:1. Последний матч в чемпионате «Сити» выиграл у «Норвича» 5:0, там снова было два гола Де Брёйне. Это сумасшедшая сила англичан. Гвардиола против Зидана. Если посмотреть на тренерскую карьеру Зидана, он никогда не вылетал из Лиги чемпионов. Сейчас же он очень близок к этому. Сами понимаете, серьёзное преимущество у «Манчестер Сити».



До кучи на 86-й минуте предыдущего матча был удалён капитан «Реала» Серхио Рамос. Без него придётся играть мадридцам. «Реалу» надо выигрывать в два мяча, а «Манчестеру» надо просто не проиграть или даже проиграть 0:1. Сложно придётся «Реалу». «Ман Сити» в Лиге чемпионов восемь игр провёл без поражений: шесть побед и две ничьи.



«Реал» до прошлогоднего вылета три раза взял Лигу чемпионов, но в этом розыгрыше всего три победы у команды. Три победы, две ничьи и два поражения не сравнить с достижениями соперника. Будет дисквалифицирован Менди, но Гвардиола намекает, что сам Агуэро может восстановиться к этому матчу. У «Реала» потенциальная потеря ещё и из-за травмы Марсело. «Реал», конечно, очень хорошо выглядит после перерыва. Он обеспечил себе чемпионство в Испании, но за счёт прагматичной игры.



В этой игре нужно будет играть не прагматично. Как это получится у «Реала», не знаю. Нужно будет рисковать. Исходя из этого я и построю свой прогноз. В матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид», на мой взгляд, «Сити» не проиграет и в общей сложности команды забьют три или больше мячей. Коэффициент 1.90», — сказал Гусев.



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«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз: Зидан и Гвардиола покажут, что такое Лига чемпионов! В Испании «горожане» победили со счётом 2:1, но это ничего не значит.